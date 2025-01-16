Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        İlçeye bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi Sarıtaş mevkisinde kayalıklarda 8 keçi mahsur kaldı. Sahibi, keçileri kendi imkanları ile çıktıkları yerden indiremeyince yetkililerden yardım istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        İtfaiye ekiplerinin saatler süren tırmanışının ardından, ip yardımı ile keçilerin bulunduğu alana ulaşıldı.

        Hayvanlar daha sonra bulundukları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler

        Benzer Haberler

        Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda sis etkili oldu
        Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda sis etkili oldu
        Balıkesir'de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
        Balıkesir'de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
        Balıkesir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü
        Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü