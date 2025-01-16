Balıkesir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
O.K. yönetimindeki 10 AEP 047 plakalı hafif ticari araç, Altınoluk Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpıp, devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ç.K, Y.K. ve M.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.
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