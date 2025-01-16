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        Balıkesir'de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:31
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        Balıkesir'de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiriyor.

        Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal mahallerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde, tarlalarında ve bahçelerinde ziyaret eden ekipler, onlardan gelen istek ve taleplerini dinliyor.

        Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri yalnız yaşayan yaşlıları, telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendiriyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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