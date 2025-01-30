Balıkesir'de aranan 22 firari hükümlü yakalandı

Toplam 302 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 22 hükümlü yakalandı.

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