Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir damda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir damda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Apostol Altı Sokağında H.A'ya ait dam yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erdek İtfiaye Grup Amirliği'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 1 araç ile müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri dam içerisinde bulunan tüpleri patlama riskine karşın dışarı çıkararak önlem aldı.
Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.
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