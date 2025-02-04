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        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir damda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:14
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        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
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        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir damda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Apostol Altı Sokağında H.A'ya ait dam yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erdek İtfiaye Grup Amirliği'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 1 araç ile müdahale edildi.

        İtfaiye ekipleri dam içerisinde bulunan tüpleri patlama riskine karşın dışarı çıkararak önlem aldı.

        Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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