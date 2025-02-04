Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti

Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Apostol Altı Sokağında H.A'ya ait dam yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erdek İtfiaye Grup Amirliği'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 1 araç ile müdahale edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi'nde bir damda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

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