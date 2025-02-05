Bandırmaspor, eski oyuncusu Kerem Avcı ile anlaştı

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Özel Aydın, Kerim Avcı ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı kulüp, 2021-2023 yıllarında arasında Bandırmaspor'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

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