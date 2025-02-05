Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor, eski oyuncusu Kerem Avcı ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, eski oyuncusu Kerim Avcı ile tekrar anlaşarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor, eski oyuncusu Kerem Avcı ile anlaştı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, eski oyuncusu Kerim Avcı ile tekrar anlaşarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı kulüp, 2021-2023 yıllarında arasında Bandırmaspor'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

        Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Özel Aydın, Kerim Avcı ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 3 katlı binadaki yangın söndürüldü
        Balıkesir'de 3 katlı binadaki yangın söndürüldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Balıkesir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Ayvalık'ta aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi
        Ayvalık'ta aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı
        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı