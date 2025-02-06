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        Balıkesir'de jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:27
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerinden huzur ve güven uygulaması
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yaptığı uygulamaya 26 ekip ve 103 personel katıldı.

        Çalışmalarda 1386 kişi ile 226 araç sorgulandı, 48 işyeri kontrol edildi. Park ve metruk binalarda da aramalar yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

        İlçede denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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