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        Balıkesir'de 25 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 25 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:34
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        Balıkesir'de 25 firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 25 firari hükümlü yakalandı.

        Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı uygulama yaptı.

        Toplam 316 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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