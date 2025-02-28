Balıkesir'de 25 firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 25 firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 25 firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı uygulama yaptı.
Toplam 316 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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