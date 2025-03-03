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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:55
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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 24 Şubat – 02 Mart 2025 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Altıeylül, Karesi, İvrindi ve Gönen ilçelerinde toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 7 Afganistan, 1 Özbekistan ve 10 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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