Mustafa Tan, UZZK başkanlığına yeniden seçildi

TarişZeytinyağı A.Ş'nin İzmir'deki Konferans Salonu'nda düzenlenen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) 16. Olağan Genel Kurul toplantısında, Dr. Mustafa Tan yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıda, konseyin 2024 yılı faaliyet dönemi görüşülerek yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Dr. Tan, açılış konuşmasında, UZZK'nın kuruluşundan bu yana sektörün gelişimine katkı sağladığını ve önemli hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Özellikle zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğine ulaşılması ve ağaç sayısının artırılması gibi başarıları vurguladı. küresel iklim değişikliğinin sektör için önemli bir sorun olduğunu ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tan, 2023-24 döneminde zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğinin devam ettiğini ve 2024-25 sezonunda da bu konumun korunmasının beklendiğini açıkladı. İç tüketim ve ihracat rakamlarına da değinen Tan, sofralık zeytinde de dünya liderliğinin sürdüğünü belirtti.

Toplantıda, zeytinyağında taklit ve tağşiş konusu da ele alındı. Tan, UZZK olarak bu konuda bir izleme komitesi kurduklarını ve tespit edilen uygunsuz ürünlerin bakanlığa bildirildiğini söyledi. Ancak, kayıt dışı üreticilerin de sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tan, üretici maliyetlerinin arttığına ve bunun ürün fiyatlarına yansıdığına dikkat çekti. Büyük üretici ülkelerdeki durumun da fiyatları etkilediğini belirten Tan, sektörün desteklenmesinin önemini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası temsilcisi S. Güngör Şarman, taklit ve tağşişle mücadelede daha etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi.

T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi Didem Baykara ise, sektörün gelişimine yönelik bölgesel çalışmalar yapılacağını ve yeşil üretime destek verileceğini ifade etti.

Seçimler sonucunda, UZZK Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Mustafa Tan, Başkan Vekilliğine Hidamet Asa, Muhasip Üyeliğe Nejat Özduran seçilirken, yönetim kurulu üyelikleri de Veli Ercan, Ummuhan Tibet, İhsan Emiralioğlu, Mehmet Cavlı, Rahmi Balsarı ve Osman Berberoğlu'ndan oluştu.