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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 17 kişi yakalandı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:16
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 17 kişi yakalandı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Dursunbey, Edremit, Erdek Gönen, Marmara ve Karesi ilçelerinde meydana gelen 15 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 17 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1.052 adet sentetik uyuşturucu hap, 32 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 24 gram bonzai,

        1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 180 paket bandrolsüz sigara, 268 litre kaçak/sahte alkol, 430 litre etil alkol, 5 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron ve 10 kg tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Balıkesir Valiliğinde yapılan açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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