Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı

Balıkesir’de1-7 Mart Deprem Haftası Kapsamında senaryolu deprem tatbikatı yapıldı.

Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Altıeylül ilçesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde geniş çaplı bir senaryolu ve ihbarlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçekçi bir senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler “çök-kapan-tutun” hareketini uyguladıktan sonra güvenli tahliye alanlarına yönlendirildi. Aynı zamanda, yaralı tahliyesi ve ilk yardım uygulamaları da gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve bu tür tatbikatların eğitim camiası açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Demir; “Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her şeyden önemli. Okullarımızda bu tür tatbikatları düzenleyerek, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin afet bilincini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, güvenli ve bilinçli bir eğitim ortamı oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Tatbikat kapsamında AFAD, Balıkesir MEB AKUB, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere ilk yardım, yangın söndürme teknikleri ve güvenli tahliye yöntemleri hakkında uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar, afet anında doğru iletişim kurma, ekip çalışması ve kriz yönetimi konularında da bilgilendirildi.

Öte yandan tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ile birlikte AFAD, Balıkesir MEB AKUB, İtfaiye ve UMKE ekipleri katıldı.