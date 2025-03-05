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        Balıkesir'de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı

        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA), Gastronomi Yıldızları Alanya Derneği Şefi Nevin Aydın Us'un katılımıyla zeytinyağlı ekmek yapımı atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:03
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        Balıkesir'de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı
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        Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA), Gastronomi Yıldızları Alanya Derneği Şefi Nevin Aydın Us'un katılımıyla zeytinyağlı ekmek yapımı atölyesi düzenlendi.

        BUBFA Gastronomi Kulübü ve Ekoyaşam Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, öğrencilerden ilgi gördü.

        Atölye çalışmasında öğrenciler, Şef Nevin Aydın Us'un rehberliğinde zeytinyağlı ekmek yapımının inceliklerini öğrendi.

        Mayalanan hamurlar, el ile açılarak şekillendirildi ve renkli sebzelerle süslenerek fırına gönderildi. Ekmek yapımında zeytinyağı da kullanıldı. Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı atölyede, ekmek yapım süreci hakkında detaylı bilgi edinildi.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

        İlban, öğrencilerin sektörün deneyimli isimleriyle buluşabilecekleri bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini hedeflediklerini belirterek, "Zeytinyağının ve unun yerel gastronomi açısından taşıdığı önemi ve sürdürülebilir mutfak kültürünü öğrencilere aktarmak bizim için çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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