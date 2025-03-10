Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gönderilen "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta yakalanan 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.