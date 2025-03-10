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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:20 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:22
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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Bölgeye gönderilen "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta yakalanan 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

        Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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