Balıkesir'de öğrenciler, zeka oyunları etkinliğinde yarıştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Uluslararası Matematik Günü" ve "Pi Günü" dolayısıyla Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla "Matematik Zeka Oyunları" etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, beden eğitimi öğretmeni Dilek Atay'ın öncülüğünde hazırlanan "Pi" sayısının sembolünün yer aldığı "mega sudoku", "jenga", "eşleştirme" ve "survivor" gibi oyunlarda öğrenciler mücadele etti.

Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış Çevik, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılarak öğrencilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Atay ise söz konusu günler dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ebrar Yapar da etkinlikte çok eğlendiklerini vurguladı.

Öğrencilerden İbrahim Arslan ise sudoku gibi zeka oyunlarıyla matematiği severek öğrendiklerini ifade etti.