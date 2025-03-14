Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan Kocaçoban
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 70 Hakan Bilgiç), İbrahim Kaya (Dk. 12 Sergen Piçinciol), Mexer, Paixao, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 57 Paulinho), Rahmetullah Berişbek (Dk. 70 Ndongala), Faruk Can Genç
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias, Donkor (Dk. 49 Orkan Çınar), Cikalleshi (Dk. 71 Doğukan Emeksiz), Ivan, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 62 Metehan Altunbaş), Elias Durmaz (Dk. 61 Süleyman Koç), Oğuzhan Matur (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir)
Gol: Dk. 55 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 7 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Oğuzhan Matur, Dk. 50 Harun Alpsoy, Dk. 61 Ivan (Adanaspor), Dk. 45 Paixao, Dk. 87 Ndongala (Teksüt Bandırmaspor)
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