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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:10
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan Kocaçoban

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 70 Hakan Bilgiç), İbrahim Kaya (Dk. 12 Sergen Piçinciol), Mexer, Paixao, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 57 Paulinho), Rahmetullah Berişbek (Dk. 70 Ndongala), Faruk Can Genç

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias, Donkor (Dk. 49 Orkan Çınar), Cikalleshi (Dk. 71 Doğukan Emeksiz), Ivan, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 62 Metehan Altunbaş), Elias Durmaz (Dk. 61 Süleyman Koç), Oğuzhan Matur (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir)

        Gol: Dk. 55 Diony (Teksüt Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 7 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Oğuzhan Matur, Dk. 50 Harun Alpsoy, Dk. 61 Ivan (Adanaspor), Dk. 45 Paixao, Dk. 87 Ndongala (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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