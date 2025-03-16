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        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:56
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        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        S.G. (60) yönetimindeki 10 SK 318 plakalı traktör, Yeni Mahalle'de tarla sürüldüğü sırada sulama kanalının bulunduğu alana devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan S.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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