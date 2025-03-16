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        Balıkesir'de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:46
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        Balıkesir'de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde 6 yaşındaki yabancı uyruklu Z.B, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1,5 metre su dolu kuyudan çıkarılan Z.B, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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