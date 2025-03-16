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        Balıkesir'de asırlık "gezek" geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor

        Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeyoba Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen "gezek" geleneğiyle mahalle halkı birbirleriyle dayanışma içinde iftar sofraları kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:19
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        Balıkesir'de asırlık "gezek" geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeyoba Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen "gezek" geleneğiyle mahalle halkı birbirleriyle dayanışma içinde iftar sofraları kuruyor.

        "Gezek" veya "Konak" olarak bilinen, eskiden ailelerin evlerinde misafir ağırlamasıyla başlayan bu gelenek zamanla mahalle sakinlerinin ortak etkinliği haline gelerek daha geniş katılımla düzenlenmeye başlandı.

        Her gün bir ailenin malzemelerini aldığı iftar sofralarına, mahalle sakinlerinin yanı sıra yoldan geçen misafirler de davet edilerek birlik ve beraberlik örneği sergileniyor.

        Hayır yapmak isteyen mahalle sakinleri, iftar yemeği için gerekli malzemeleri temin ediyor. Mahalledeki kadınlar ise imece usulüyle bu malzemeleri geleneksel yemeklere dönüştürerek cami bahçesinde büyük bir iftar sofrası kuruyor.

        İftarın ardından bulaşıklar da aynı şekilde mahallenin kadınları tarafından yıkanıyor, etraf temizleniyor.

        Hüseyinbeyoba Mahallesi Muhtarı Fatih Durak, AA muhabirine, mahallede geçmişten bugüne kadar gelen geleneğin devam ettirildiğini belirterek, "Ramazan ayında imkanı olan komşularımız sırayla iftar veriyor. Dışarıdan gelen misafirler de iftar yapıp namazını kılıyor." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Ramazan Gündüz, isteyenlerin, daha öncesinden cami imamına isimlerini yazdırdığını, günü geldiğinde de iftar yemeğini verdiğini anlattı.

        Hanife Gündüz, mahallelinin gündüz yemek yapmaya, akşam da iftar açmak için cami bahçesine geldiğini dile getirerek, her şeyin imece usulüyle hazırlandığını vurguladı.

        Recep Deniz de geleneğin, insanların kaynaşmasını ve dayanışmasını sağladığını ifade ederek, "Kadınlar gelir burada yemekleri yapar. Akşam imece usulü dağıtılır, imece usulü bulaşıklar yıkanır." dedi.

        Hüseyinbeyoba Mahallesi'ne konuk olan Fatma Kaya ise Bursa turundan dönerken iftar yemeğine davet edildiklerini belirterek, mahalle halkına teşekkür etti.

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