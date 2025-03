Balıkesir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Balıkesir'de 4 şehit ailesi ile 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınlarının ve gazilerin milletin gönlündeki müstesna yerlerinin her türlü takdirin ve taltifin üzerinde olduğunu vurguladı.

İnsanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesinin mümkün olmadığını anlatan Ustaoğlu, "Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Vali Ustaoğlu, şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın babası Musa Gıcır'a, şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kızı Seval Özcan'a, şehit Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün babası Efrahim Öztürk'e, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın babası Tamer Canbulat'a, gazi Piyade Üsteğmen Haşim Alparslan'a, gazi Jandarma Er Vahdettin Tozcu'ya, gazi Piyade Uzman Çavuş Nefi Çandır'a ve gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur İslimye'ye devlet övünç madalyası ve beratını verdi.