Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

        Balıkesir'de 4 şehit ailesi ile 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi
        ABONE OL

        Balıkesir'de 4 şehit ailesi ile 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

        Valilik Necatibey Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit yakınlarının ve gazilerin milletin gönlündeki müstesna yerlerinin her türlü takdirin ve taltifin üzerinde olduğunu vurguladı.

        İnsanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçilmesinin mümkün olmadığını anlatan Ustaoğlu, "Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescili niteliğinde birer mühürdür. Vatan için akıtılan her damla kan, dökülen her gözyaşı ve sarf edilen her emek, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olmuştur." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından, Vali Ustaoğlu, şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın babası Musa Gıcır'a, şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kızı Seval Özcan'a, şehit Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün babası Efrahim Öztürk'e, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın babası Tamer Canbulat'a, gazi Piyade Üsteğmen Haşim Alparslan'a, gazi Jandarma Er Vahdettin Tozcu'ya, gazi Piyade Uzman Çavuş Nefi Çandır'a ve gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur İslimye'ye devlet övünç madalyası ve beratını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi
        Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Sındırgı'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...
        Sındırgı'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...
        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına kar...
        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına kar...