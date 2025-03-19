Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İki ilçe sınırlarındaki Kazdağları, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Özellikle Edremit-Yenice kara yolunda etkisini sürdüren yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı, doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu.

Bölgedeki piknik alanının işletmecisi olan Celal Onay, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan yolların açık olduğunu ve kar görmek isteyen herkesin gelebileceğini söyledi.