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        Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:24
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        Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        İki ilçe sınırlarındaki Kazdağları, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Özellikle Edremit-Yenice kara yolunda etkisini sürdüren yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama yapıyor.

        Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı, doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Bölgedeki piknik alanının işletmecisi olan Celal Onay, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan yolların açık olduğunu ve kar görmek isteyen herkesin gelebileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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