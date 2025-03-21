Kadın girişimci yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından protein üretiyor

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurduğu tesiste "sıfır atık" prensibiyle yumurtanın kabuğunu geri dönüştüren kadın girişimci Şükriye Özbilen, gıda ürünlerinde kullanılmak üzere doğal protein ve kalsiyum içeren katkı maddesi üretiyor.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olan 36 yaşındaki Özbilen, kendisinde süte karşı küçük yaşlarda oluşan laktoz intoleransı (süt şekerinin sindirilememesi durumu) konusunda araştırmalara başladı.

Bunun üzerine Özbilen, sütten alınacak kalsiyumun alternatiflerini araştırırken, yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından da protein üretilebildiğini öğrendi. Yumurta kabuğu geri dönüşüm projesiyle AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına başlayan Özbilen, 2018'de şirketini kurdu.

Kadın girişimci, Ömerli Mahallesi'nde kurduğu 1050 metrekarelik fabrikasında likit yumurta fabrikalarından çıkan aylık 100 ton atık kabuğu biyolojik yararlılığı yüksek, protein ve kalsiyum kaynağına dönüştürmeye başladı.

Özbilen'in ürettiği, çeşitli proseslerden geçirilip toz haline getirilen yumurta kabukları bazı özel ekmek ve makarnalarda, takviye edici gıda ürünlerinde kalsiyum ve protein katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Yumurta kabuğu kaynaklı kalsiyum sitrat ve kalsiyum karbonat da üretmeye başlayan Özbilen, 2024 yılında Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasında "Sıfır Atık Kategorisi" ödülünün sahibi oldu.

Kendi markasını oluşturarak Türkiye'nin birçok kentine ürünlerini gönderen Özbilen, taleplerin artması üzerine ürünlerini Fransa üzerinden Avrupa'ya da ihraç etmeye başladı.

- "TÜBİTAK'da analiz ettirdik"

EGGLİN Gıda Şirketi'nin kurucusu olan Şükriye Özbilen, AA muhabirine, yaptığı araştırmalarda Türkiye'deki likit yumurta üreten fabrikalarda ciddi yumurta kabuğu atığı oluştuğunu öğrendiğini söyledi.

Yumurta kabuklarının genellikle atıldığını ve değerlendirilmediğini ifade eden Özbilen, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine likit yumurta fabrikasından bir numune aldım. Önce bunun içindeki kalsiyum kaynağını öğrendim. Toz haline getirdiğim yumurta kabuğunu da kullanarak evde makarna yaptık. Bunu TÜBİTAK'da analiz ettirdik ve iyi bir kalsiyum sonucu aldık. Kalsiyumun kendi vücudunda faydasını gören birisi olarak yumurta kabuğuna olan ilgim çok daha fazla arttı. Çünkü yumurta kabuğundaki kalsiyum sentetik kalsiyumlara göre biyoyararlılığı ve midede çözülme hızı 4 kat daha fazla."