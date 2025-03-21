Balıkesir'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören bölgeye fidan dikildi
Balıkesir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Balıkesir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Fidan dikimi için yapılan program, geçen yıl haziran ayında çıkan yangında etkilenen 160 dönümlük alanda gerçekleştirildi.
Etkinliğe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, orman bölge müdürlüğü personelleri ile öğrenciler katıldı.
Valisi Ustaoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte 2 bin 560 fidanı toprakla buluşturdu.
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