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        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:50 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:10
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        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde üç eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli S.Ç, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

        Teknik takibe alınan S.Ç, Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan S.Ç, polis merkezine götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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