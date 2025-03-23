Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç'te iftar verdi

Ramazanın manevi huzurunu vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Gökçen, "Bu duygularla yaklaşan Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize tüm güzellikleri getirmesini temenni ederken, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçen, kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın ayı ramazanda 20 ilçede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşları iftar sofralarında buluşturduklarını söyledi.

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