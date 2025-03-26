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        Balıkesir'de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:57
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        Balıkesir'de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağladığı öne sürülen C.Ş'yi gözaltına aldı.

        Çalışmayı genişleten ekipler, C.Ş'ye göçmen kaçakçılığı konusunda yardım ettiği değerlendirilen E.S.T. (21), B.K. (23), F.G. (19) ve K.K.Ş'yi de (17) gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş, E.S.T. ve B.K. tutuklanırken, F.G. ve K.K.Ş. serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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