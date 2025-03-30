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        Ayvalık'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege'nin turizm merkezi olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:33
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        Ayvalık'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

        Arife gününden itibaren Ayvalık’a gelen tatilciler, ilçenin tek ana arteri Atatürk Caddesi’nde araç yoğunluğu oluşturdu.

        Bayram namazının ardından ilçe kabristanlığında yoğunluk oluşurken Ayvalık Belediyesi tarafından kabristanda gün boyu Kur'an-ı Kerim okutuldu.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla, ilçenin önemli turistik merkezlerinden Cunda Adası’nda restoranlarda da ciddi yoğunluğun yaşandığı görüldü.

        Bayramın ilk gününde Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen Cennet Tepesi’ndeki kafeterya başta olmak üzere ilçe genelindeki pek çok alışveriş yerinde de hareketlilik gözleniyor.

        İlçedeki tatilci yoğunluğunun bayramın ikinci gününden itibaren artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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