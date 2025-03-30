Ayvalık'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kuzey Ege’nin turizm merkezi olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Arife gününden itibaren Ayvalık’a gelen tatilciler, ilçenin tek ana arteri Atatürk Caddesi’nde araç yoğunluğu oluşturdu.

Bayram namazının ardından ilçe kabristanlığında yoğunluk oluşurken Ayvalık Belediyesi tarafından kabristanda gün boyu Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla, ilçenin önemli turistik merkezlerinden Cunda Adası’nda restoranlarda da ciddi yoğunluğun yaşandığı görüldü.

Bayramın ilk gününde Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen Cennet Tepesi’ndeki kafeterya başta olmak üzere ilçe genelindeki pek çok alışveriş yerinde de hareketlilik gözleniyor.

İlçedeki tatilci yoğunluğunun bayramın ikinci gününden itibaren artması bekleniyor.