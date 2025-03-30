GÜNCELLEME - Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırılan 9 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı araçtaki Esma S. de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Harun S. kontrolündeki 45 ACL 104, Tuncay K. yönetimindeki 45 YB 3998, Ruşen Talha Ç. idaresindeki 45 AOV 314 ve Osman G. idaresindeki 45 EL 993 plakalı otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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