Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.