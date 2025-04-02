Balıkesir'in ilk gazetesi "Karesi" günümüz Türkçesine çevrildi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), şehrin ilk gazetesi olan "Karesi"yi Osmanlıca ve Farsça'dan günümüz Türkçesine çevirerek yeniden yayımladı.

BGC kuruluşunun 64. yıl dönümünde, Balıkesir Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 1886-1888 yılları arasında Osmanlıca ve Farsça olarak yayımlanan "Karesi" gazetesinin arşivlerdeki sayıları toplandı.

Daha sonra Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit koordinatörlüğündeki bir ekip tarafından yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla günümüz Türkçesine çevrilerek, 3 ciltlik bir eser olarak basıldı.

Dönemin kent yaşantısına ilişkin bilgilerin yer aldığı çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan BGC Başkanı Ramazan Demir, bu eserin geçmişle gelecek arasında adeta bir köprü olacağını belirtti.

Gazetelerin yayınlandıkları döneme tanıklık eden önemli kaynaklar olduğunu vurgulayan Demir, "Balıkesir basın tarihinin mihenk taşı konumundaki 'Karesi' gazetesi projesini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.