Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Operasyonda zanlının evinde 28 Hint kenevir, 3 aydınlatma cihazı, bitki takviye ve kimyasal sıvı, çeşitli boyutlarda havalandırma borusu, çeşitli ebatlarda zaman ayarlı priz, 2 karbon filtre, 4 akım ayarlayıcı ve vantilatör ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanları ele geçirildi.

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