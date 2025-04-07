Balıkesir'de Yeşilay'dan anaokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam dersi
Yeşilay Balıkesir Şubesi, 61. Kütüphane Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Yeşilay Balıkesir Şubesi, 61. Kütüphane Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, anaokulu öğrencileriyle buluşan Yeşilay ekibi, miniklere sağlıklı yaşamın önemini anlattı.
Etkinlikte çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları tanıtıldı. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı.
Miniklerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
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