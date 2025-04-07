Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Yeşilay'dan anaokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam dersi

        Yeşilay Balıkesir Şubesi, 61. Kütüphane Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Yeşilay'dan anaokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam dersi
        ABONE OL

        Yeşilay Balıkesir Şubesi, 61. Kütüphane Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, anaokulu öğrencileriyle buluşan Yeşilay ekibi, miniklere sağlıklı yaşamın önemini anlattı.

        Etkinlikte çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları tanıtıldı. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı.

        Miniklerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de aranması bulunan 604 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranması bulunan 604 kişi yakalandı
        Balıkesir'de 2 haftada 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 2 haftada 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi
        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi
        Balıkesirspor farkı eritti
        Balıkesirspor farkı eritti
        Edremit'te egzoz emisyon ölçüm elemanı kursu tamamlandı
        Edremit'te egzoz emisyon ölçüm elemanı kursu tamamlandı