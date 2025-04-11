Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Edremit-Balıkesir kara yolu Eğmir Mahallesi kavşağında, M.A. yönetimindeki 34 KTA 950 plakalı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan M.A. ve beraberindeki D.A, ekiplerce kurtarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de akademisyenler sektör temsilcileriyle bir araya geldi
        Balıkesir'de akademisyenler sektör temsilcileriyle bir araya geldi
        Burhaniye'de yükümlülere istihdam ve iş kurma desteği
        Burhaniye'de yükümlülere istihdam ve iş kurma desteği
        Balıkesir'de özel gereksinimli öğrenciler resim sergisi açtı
        Balıkesir'de özel gereksinimli öğrenciler resim sergisi açtı
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde açık artırmayla damızlık koç sa...
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde açık artırmayla damızlık koç sa...
        Balıkesir'de çıkan yangında 2 müstakil ev ile barakada hasar oluştu
        Balıkesir'de çıkan yangında 2 müstakil ev ile barakada hasar oluştu
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı