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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 dönüm zeytin bahçesini envanterine kattı

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir tarım ve vakıf gelirlerini artırma hedefi doğrultusunda Havran ilçesinde 55 bin 194 metrekarelik zeytinlik, vakıf mülkiyetine dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:01
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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 dönüm zeytin bahçesini envanterine kattı
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        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir tarım ve vakıf gelirlerini artırma hedefi doğrultusunda Havran ilçesinde 55 bin 194 metrekarelik zeytinlik, vakıf mülkiyetine dahil edildi.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 bin 311 metrekare ve 20 bin 883 metrekare büyüklüğündeki iki ayrı parselden oluşan zeytinliklerin satın alma işlemleri tamamlandı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2024 yılı başından bu yana Balıkesir genelinde yaklaşık 55 dönümlük zeytinlik satın aldı. Bu alımlarla birlikte vakıf taşınmazlarının üretime kazandırılması ve doğaya katkı sağlanması amaçlandı.

        Açıklamada, 15 Nisan Salı günü saat 14.00'te Bandırma'da zeytin ağacı dikimi karşılığı kiralama ihalesi yapılacağı da duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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