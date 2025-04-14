Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 307 kişinin GBT'sine bakıldı, 201 umuma açık yer denetlendi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 69 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 17 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Belediyespor - 1922 Konyaspor: 2-2
        Ayvalıkgücü Belediyespor - 1922 Konyaspor: 2-2
        Bursaspor'da şampiyonluk sevinci
        Bursaspor'da şampiyonluk sevinci
        Bursaspor şampiyon oldu
        Bursaspor şampiyon oldu
        Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 dönüm zeytin bahçesini envanterine k...
        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 dönüm zeytin bahçesini envanterine k...