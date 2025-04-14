Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik huzur uygulaması yaptı.
Uygulamalar sırasında 2 bin 307 kişinin GBT'sine bakıldı, 201 umuma açık yer denetlendi.
Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Trafik denetimlerinde ise 69 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 17 araç trafikten men edildi.
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