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        Balıkesir'de aranan hükümlü uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:44
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        Balıkesir'de aranan hükümlü uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Avcılar Mahallesi Kavşağı'nda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladıkları M.K'nin üzerinde 30 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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