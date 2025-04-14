Balıkesir'de aranan hükümlü uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan firari hükümlü, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Avcılar Mahallesi Kavşağı'nda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladıkları M.K'nin üzerinde 30 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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