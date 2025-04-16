Edremit'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine denetim gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, işletmelerde satılan döner ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine uygunluğunun kontrolü amacıyla numuneler alındı.
Yapılan kontrollerde, döner üretim ve satış noktalarındaki hijyen koşulları, kullanılan et ve diğer malzemelerin uygunluğu ile saklama koşulları titizlikle incelendi.
Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
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