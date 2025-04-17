Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyaslı karatecilerden milli takıma 4 sporcu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Manyas Belediyespor Karate Takımı'ndan 4 sporcu dereceye girerek milli takıma seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyaslı karatecilerden milli takıma 4 sporcu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Manyas Belediyespor Karate Takımı’ndan 4 sporcu dereceye girerek milli takıma seçildi.

        Bu yıl 61 ilden 460 kulüp ve yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı şampiyonaya Manyas Belediyespor 14 sporcu ile katılım sağladı. Müsabakalar sonunda Özen Egemen Efe Er Türkiye ikincisi, İbrahim Beşir Efe Er Türkiye üçüncüsü, Ceyda Nur Mira Ören ve Abdullah Şimşek ise Türkiye beşincisi oldu.

        Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerle Mayıs ayında İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılacak Balkan Şampiyonası’nda milli formayla Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

        Manyas Belediyespor Karate Takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen, sporcularının performansından memnun olduklarını belirterek, Balkan Şampiyonası’nda da centilmence mücadele ederek en iyi sonuçları almak istediklerini ifade etti.

        Dere ve Eğen, bugüne kadar verdikleri destekten dolayı Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Manyas Belediyesi’ne, Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve sporcu velilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 150 öğrenci 75 bin lego parçasını birleştirerek hayallerindeki...
        Balıkesir'de 150 öğrenci 75 bin lego parçasını birleştirerek hayallerindeki...
        Manyas'ta ORKÖY desteğiyle ailelere koyun kredisi
        Manyas'ta ORKÖY desteğiyle ailelere koyun kredisi
        Yeşilay'dan Balıkesir Emniyet Müdürü Yiğit'e ziyaret
        Yeşilay'dan Balıkesir Emniyet Müdürü Yiğit'e ziyaret
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edremit'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edremit'te döner satışı yapan işletmeler denetlendi
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı