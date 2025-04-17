Manyaslı karatecilerden milli takıma 4 sporcu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Manyas Belediyespor Karate Takımı’ndan 4 sporcu dereceye girerek milli takıma seçildi.

Bu yıl 61 ilden 460 kulüp ve yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı şampiyonaya Manyas Belediyespor 14 sporcu ile katılım sağladı. Müsabakalar sonunda Özen Egemen Efe Er Türkiye ikincisi, İbrahim Beşir Efe Er Türkiye üçüncüsü, Ceyda Nur Mira Ören ve Abdullah Şimşek ise Türkiye beşincisi oldu.

Başarılı sporcular, elde ettikleri derecelerle Mayıs ayında İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılacak Balkan Şampiyonası’nda milli formayla Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Manyas Belediyespor Karate Takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen, sporcularının performansından memnun olduklarını belirterek, Balkan Şampiyonası’nda da centilmence mücadele ederek en iyi sonuçları almak istediklerini ifade etti.

Dere ve Eğen, bugüne kadar verdikleri destekten dolayı Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Manyas Belediyesi’ne, Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve sporcu velilerine teşekkür etti.