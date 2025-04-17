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        Manyas'ta ORKÖY desteğiyle ailelere koyun kredisi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan üreticilere, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından hayvancılık desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:27
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        Manyas'ta ORKÖY desteğiyle ailelere koyun kredisi
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        Balıkesir’in Manyas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan üreticilere, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından hayvancılık desteği sağlanacak.

        ORKÖY tarafından yürütülen proje kapsamında, kura ile belirlenen 8 aileye, 30 koyun ve 1 koçtan oluşan hayvan kredisi kullandırılacak. Manyas ve Kartalkaya Orman Şefliklerine bağlı Kapaklı ve Necip kırsal mahallelerinden toplam 36 üreticinin başvurduğu proje için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Seçilen her bir aileye 410 bin lira kredi sağlanacağı, bunun 82 bin liralık kısmının hibe, kalan 328 bin liranın ise iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 2027’den itibaren 5 yılda geri ödenecek kredi olduğu bildirildi.

        Desteklemenin, kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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