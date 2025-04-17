Manyas'ta ORKÖY desteğiyle ailelere koyun kredisi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan üreticilere, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından hayvancılık desteği sağlanacak.

ORKÖY tarafından yürütülen proje kapsamında, kura ile belirlenen 8 aileye, 30 koyun ve 1 koçtan oluşan hayvan kredisi kullandırılacak. Manyas ve Kartalkaya Orman Şefliklerine bağlı Kapaklı ve Necip kırsal mahallelerinden toplam 36 üreticinin başvurduğu proje için kura çekimi gerçekleştirildi.

Seçilen her bir aileye 410 bin lira kredi sağlanacağı, bunun 82 bin liralık kısmının hibe, kalan 328 bin liranın ise iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 2027’den itibaren 5 yılda geri ödenecek kredi olduğu bildirildi.

Desteklemenin, kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.