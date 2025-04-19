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        Balıkesir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 03:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 03:21
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        Balıkesir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Etkinliğe katılanlar, Harmanlık mevkisinde sloganlar atarak yürüdü.

        Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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