Balıkesir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Etkinliğe katılanlar, Harmanlık mevkisinde sloganlar atarak yürüdü.
Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.
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