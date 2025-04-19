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        Balıkesir'de Karma Selçuklu Tezhip Sergisi açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sanatçı Olcay Kıncay'ın, atölyesinde eğitim verdiği kursiyerleriyle birlikte hazırladığı "Karma Selçuklu Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:32
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        Balıkesir'de Karma Selçuklu Tezhip Sergisi açıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sanatçı Olcay Kıncay'ın, atölyesinde eğitim verdiği kursiyerleriyle birlikte hazırladığı "Karma Selçuklu Sergisi" açıldı.

        Kıncay'ın Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını açılışı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi.

        Sergide, Selçuklu dönemi estetiğini ve kültürünü yansıtan 53 hat, tezhip, minyatür eserin yer bulduğu sergi, sanatseverlerce beğenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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