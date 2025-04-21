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        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önünde bekleyenlerin de bulunduğu mobilya mağazasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:17
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        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önünde bekleyenlerin de bulunduğu mobilya mağazasına girdi.

        Çanakkale-Edremit kara yolunda seyreden E.T. (58) yönetimindeki 06 EYC 309 plakalı otomobil, yolun sağına dönüş yapacağı sırada M.Y.A'nın (18) kullandığı 10 ARV 147 plakalı motosiklete çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil, bir mobilya mağazası önünde bulunan iş yeri çalışanı N.Ş'ye (50) çarptıktan sonra mağazanın camına ve önündeki eşyalara çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ve mağaza çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, mobilya mağazasına yönelen aracın iş yeri önünde bekleyen 3 kişiden N.Ş'ye çarptıktan sonra iş yerine girdiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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