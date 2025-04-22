Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde haftalardır haber alınamayan 75 yaşındaki Ayten M. komşularının ihbarı üzerine eve giden polisler tarafından ölü halde buldu. Olayla ilgili kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde haftalardır haber alınamayan 75 yaşındaki Ayten M. komşularının ihbarı üzerine eve giden polisler tarafından ölü halde buldu. Olayla ilgili kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı.

        Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Ayten M'yi haftalardır görmeyen komşularının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açan Ş.M. ile karşılaşan ekipler, "Annen nerede?" sorusuna "İçeride uyuyor." yanıtını aldı.

        Eve giren polis ekipleri, Ayten M'yi hareketsiz vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda, tutarsız ifadeler verdiği iddia edilen Ş.M. gözaltına alındı.

        Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesinde, yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ayten M'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalar sürerken, yaşlı kadına ait köpek belediye ekiplerince alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

        Elektrikleri kesik ve çöplüğü andıran evin temizlenmesi için ekipler, Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Ayvalıkgücü 2'nci Lig kapısında
        Ayvalıkgücü 2'nci Lig kapısında
        Ayvalık'ta lise öğrencileri işaret dili öğreniyor
        Ayvalık'ta lise öğrencileri işaret dili öğreniyor
        Erdek'te tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erdek'te tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı