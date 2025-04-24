Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca, 1 kesici alet ile fişek ele geçirildi.

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