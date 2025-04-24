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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi

        Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:10
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi
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        Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca, 1 kesici alet ile fişek ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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