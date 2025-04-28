Gömeç'te yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı
–Balıkesir'in Gömeç İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kantarcı Sokak Hasan Kaya Apartmanında sebebi bilinmeyen yangın çıktı.
–Balıkesir’in Gömeç İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kantarcı Sokak Hasan Kaya Apartmanında sebebi bilinmeyen yangın çıktı.
Meydana gelen yangına Gömeç Grup Amirliği personelleri tarafından müdahale edildi.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangında mahsur kalan kedi kurtarılarak bakımları yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
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