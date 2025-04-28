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        Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:00
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        Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 21-27 Nisan'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, Edremit, Ayvalık, İvrindi ve Havran ilçelerinde 6 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 21 Sudan, 7 Afganistan, 4 Suriye, 1 Senegal uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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