AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AKParti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydemir, mesajında CHP’li belediyelerin seçim öncesi verdikleri sözleri tutmadıklarını bildirdi.

"Her fırsatta 'biz işçinin yanındayız' diyen CHP zihniyeti, seçimden sonra en çok işçinin onurunu zedelemiş, emeğini hiçe saymıştır." ifadesini kullanan Aydemir, şunları kaydetti:

"Biz AK Parti olarak daima emeğin ve emekçinin yanındayız. 23 yıldır iktidarda olduğumuz her dönemde işçinin hakkını gözeten, çalışma şartlarını iyileştiren, maaşları artıran, sosyal hakları genişleten bir anlayışla hareket ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla işçimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."

Başkan Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs, emekçinin alın terinin, helal lokmasının hatırlandığı, kıymetinin yeniden ilan edildiği bir gündür. Bugün de yarın da işçimizin yanında durmaya, onların emek mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. CHP'nin gerçek yüzünü gören her işçi kardeşimiz artık biliyor ki şovla değil, samimiyetle işçinin yanında olunur. İşçiyi oyalamak için değil, yüceltmek için siyaset yapılır. CHP'li belediyelere soruyorum, 'İşten çıkardığınız işçilerin, her gün mobing uyguladığınız, oradan oraya sürdüğünüz emekçi kardeşlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? İki yüzlü siyasetinize kurban ettiğiniz emekçilerin işçi bayramını hangi yüzle kutlayacaksınız?"