Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        ​​​​​​​Öztaylan, mesajında alın teriyle, emeğiyle, üreterek ülkenin büyümesine katkı sağlayan işçilerin, emekçilerin hak ettikleri şartlarda çalışmaları ve yaşamalarının en temel hedeflerinden olduğunu belirtti.

        Emeğin onurunu ve dayanışmanın gücünü simgeleyen 1 Mayıs'ın toplumsal birlik ve çalışma hayatına verilen değerin ifadesi olarak önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

        Öztaylan, şunları kaydetti:

        "Ekonomik kalkınmanın, toplumsal refahın ve demokratik gelişimin temelinde emek vardır. Alın teriyle, emeğiyle, üreterek ülkemizin büyümesine katkı sağlayan işçilerimizin, emekçilerimizin hak ettikleri şartlarda çalışmaları ve yaşamaları en temel hedeflerimizden biridir. Millet olarak bizler, işçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bireyleriz. Bu vesileyle, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emekleriyle ülkemizin geleceğini inşa eden herkese saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı

        Benzer Haberler

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü m...
        Balıkesir'de lise öğrencilerinden klasik müzik konseri
        Balıkesir'de lise öğrencilerinden klasik müzik konseri
        Havran Devlet Hastanesinde Gebe Okulu açıldı
        Havran Devlet Hastanesinde Gebe Okulu açıldı
        Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi etkinlikleri sürüyor
        Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi etkinlikleri sürüyor
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...
        Coğrafi işaretli iğne oyası Gönenli kadınlara gelir kapısı oluyor
        Coğrafi işaretli iğne oyası Gönenli kadınlara gelir kapısı oluyor