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        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu'ndan kadın muhtarlara ziyaret

        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, kadın muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:02
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        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu'ndan kadın muhtarlara ziyaret
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        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, kadın muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar kapsamında kadın muhtarlara ziyaretlerde bulundu.

        Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi. Mahallelerde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, kadınların yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirterek, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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