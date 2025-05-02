Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu'ndan kadın muhtarlara ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, kadınların yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirterek, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi. Mahallelerde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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