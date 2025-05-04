Balıkesir'de Medeniyet Derneği'nden Gazze yararına kermes
Medeniyet Derneği Balıkesir Temsilciliği tarafından Gazze'ye destek olunması amacıyla kermes düzenlendi.
Medeniyet Derneği Balıkesir Temsilciliği tarafından Gazze’ye destek olunması amacıyla kermes düzenlendi.
Toplu Taşıma Merkezi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda, Gazze yararına düzenlenen kermeste bulunan ürünler, gösterilen ilgi sebebiyle kısa sürede tükendi.
Balıkesir Medeniyet Derneği Kadınlar Temsilcisi Özlem Bizsan, “Bugün burada Balıkesirli kadınlarımızın kendi imkanlarıyla evlerinde, mutfaklarında yapmış oldukları ürünleri Gazze yararına satıyoruz. Kermesimizin geliri Filistin’e destek olarak göndereceğiz. Burada Medeniyet Derneği’nin gönüllü kadınlarının ürünleri bulunuyor. Çok büyük çaplı bir kermes yapmadık. Burada asıl amacımız bizim farkındalık oluşturmak. Belki bizden sonra daha büyük işler yapanlar olur diye düşünüyoruz.” dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.